全支付搶進南韓 首家台灣電子支付業者、擴展190萬支付據點

全支付於今年1月正式上線韓國跨境支付服務，攜手韓國電子支付ZeroPay和跨境金融科技公司ICB共同推出跨境支付服務，成為台灣首家進軍韓國市場的電子支付業者，同時也是首家在一年內完成兩個國家跨境支付布局的業者。全支付目前在韓國可支付據點超過190萬，未來將以每年新增30萬速度增長，三年內目標達310萬個支付據點。同時，在日、韓後，全支付在國際的布局也有意朝泰國、越南等地擴大。

全聯總經理蔡篤昌12日表示，全支付在日本市場後發先至，已躍居當地台灣電子支付第一，消費金額是第二名品牌的兩倍。今年全支付在韓國市場搶先布局，目標不僅要取得先發優勢，更要實現市場實質第一。董事長林敏雄對全支付的期許，是透過跨境電商進一步提升使用率與品牌知名度，並在多項指標達到台灣電支第一。

蔡篤昌表示，全支付已在跨境支付居冠，接下來朝會員數、代收付第一目標邁進。全支付的跨境支付策略，除了提升交易額外，還帶來新會員增長與品牌國際能見度提升。以2024年開通的日本市場為例，全支付吸引大量年輕用戶，40歲以下族群占2024年新增會員數的50.7%，其中21-30歲年增幅最顯著，達7.4%。顯示全支付的跨境服務不僅能帶動交易成長，還有助於擴大客群，提升整體會員結構的多元性。

全支付總經理游金榮表示，韓國市場的選擇同樣具有戰略意義。根據統計，韓國為台灣旅客出國的第三大熱門目的地，2024年旅遊人次年增49.7%，連續三年增幅高於日本。此外，韓國電子支付環境成熟，ZeroPay等支付系統覆蓋超過190萬個支付據點，包含便利商店、餐飲與市場等場域，非現金支付比例高達八成。全支付的進入，將能滿足台灣旅客在韓國的行動支付需求，並搶占旅遊經濟帶來的市場商機。

全支付憑藉三大優勢快速切入海外支付市場。首先，全支付背靠PX Pay千萬會員基礎，可透過全聯集團的資源推動用戶導流與行銷活動；其次，全支付現有用戶的消費力強，通常是家庭經濟消費的決策者，跨境支付更具含金量；此外，全支付透過品牌差異性，與用戶的推廣與溝通不僅在線上，而是結合全聯的實體通路，這不僅是優勢，更是重要策略。

全支付進軍韓國市場，除了依賴龐大的會員基礎與品牌優勢，策略核心聚焦在「旅遊支付場域」，搶占台灣旅客的消費需求。可在韓國四大超商、熱門餐廳以及K-pop文化體驗場館等地點使用全支付，享受無需現金支付的便利。

為加速在韓國市場滲透，全支付在第1季推出最高30%的回饋優惠，吸引消費者體驗跨境支付服務。第2季將持續擴大合作範圍，並推出更多促銷活動，進一步強化用戶黏著度與交易規模。全支付還主推三大支付優勢，包括1、比現金換匯更優惠，減少匯兌損失。2、免除信用卡1.5%交易手續費，降低支付成本。3、無需攜帶現金或零錢，提供更安全與便利的支付體驗。