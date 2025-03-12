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兆豐銀行拚財管業務 地緣政治擴大市場波動將主打穩健型商品
兆豐金控今日召開法說會，主掌財管業務的副總陳建中表示，兆豐銀行今年將有4大策略來布局財管業務，尤其受地緣政治影響使市場波動劇烈，因此在產品面將更趨推動穩健型商品。
陳建中說明，去年財管整體收手成長20.4%，其中，保險、投資、保管收入各占57%、26%、17%，受惠降息效果，債券及基金收益佳，有3成年增率，保險則成長2成。
展望今年，陳建中表示，財管業務總收入為61.75億為目標，36%成長率，其中保險商品估成長80%，債券及基金成長20%至30%，
他指出，今年的財管業務策略四大重點，包括：1、地緣政治衝突影響，投資環境波動大，因此以穩健型商品為主，以保護客戶資產；2、服務多元客戶及開發新戶並重，高資產客戶將以開發外幣結構型商品為主，對普惠投資人則將推出定時或不定額的基金及機器人理財；3、積極響應亞洲資產管理中心政策，來提升台商資金回台意願；4、私銀業務上，已籌組財富傳承專業團隊及搭配授信方案來拓展更多產品線。
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