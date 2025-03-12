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落實DEI多元共融 元富證券舉辦性平職場講座

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富證券舉辦性平職場講座（左）勵馨基金會公民對話處處長郭育吟、元富證券總經理張清發（右）合影。(元富證券/提供)
元富證券舉辦性平職場講座（左）勵馨基金會公民對話處處長郭育吟、元富證券總經理張清發（右）合影。(元富證券/提供)

新光金控旗下元富證券於12日舉辦「DEI多元共融 我不是你的玩笑」性別意識講座。元富致力打造多元共融的性平友善職場，共創公平與共融的企業文化，同時呼應聯合國永續發展SDGs核心目標「性別平權Gender Equality」、「優質教育Quality Education」，將DEI多元共融落實為企業管理新價值，對內部所有員工，舉辦性別意識講座，鼓勵員工跳脫性別刻板框架，適性發揮潛能。

元富證券性別意識講座「DEI多元共融 我不是你的玩笑」，二度邀請財團法人勵馨社會福利事業基金會公民對話處處長郭育吟，探討性平職場，並分享「職場中常見性別議題」、「性騷擾定義與樣態」、「當事人權益與主管因應措施」、「性平三法修法重點」等四大主軸。郭育吟生動描述每個人時常「不自覺」碰觸性騷擾界線的實際案例，深入淺出地教導大家自我察覺，有些『玩笑』，其實一點都不好笑。

在講師精采演繹下，現場互動熱絡。元富透過講座倡議，培養每位員工多一份敏感與關心，成為性騷擾防治的種子尖兵，進而打造「安心無懼」的多元共融及性平職場。這也是勵馨基金會強調的「重要他人」，當社會有越來越多重要他人的加入，性別暴力將有機會逐步遞減。

元富證券2024年在哺育親善、性別平等共融職場面向，頻獲獎項肯定。首次參加亞洲最具指標影響力DEI獎項「DEI多元共融願景獎」，旋即拿下年度大獎「最佳DEI企業金獎」，及兩項特別獎「最佳女性培力企業獎」和「最佳彩虹友善企業獎」，是台灣唯一獲獎證券商；連續兩年榮獲「台北市職場性別平等認證」，勇奪「金質獎」及「創意獎」雙料大獎；蟬聯「台北市中高齡者暨高齡者友善企業認證」；首次參選即榮獲臺北市政府「友善育兒事業獎」首獎「標竿企業組」，由台北市長蔣萬安親自表揚。元富證券將持續打造多元思維及包容性的工作環境，激勵員工發揮潛能，讓職場成為員工的有力後盾，邁向人才適性發展的企業永續願景。

元富 性平 職場

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