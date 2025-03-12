川普新政衝擊 兆豐金總座：有三大優勢可趁勢掌握商機

川普新政帶來的衝擊，兆豐金控總經理蕭玉美指出，兆豐有美國四家分行、跨境資金調度，以及外匯避險專業等三大優勢，因此反而可以趁勢掌握商機，而整體放款成長大約在3%至5%。

蕭玉美分析，隨著台積電擴大在美投資，帶動台灣半導體供應鏈進入美國的生態系，兆豐有紐約、矽谷、洛杉磯、芝加哥等4家分行及在地優勢，因此可掌握這波供應鏈移轉商機，助台商進行更多跨境金融資金調度，投資融資及外匯避險，國際金融貿易等，兆豐可掌握更大量商機。

蕭玉美也表示，金融商品設計上，兆豐也有匯率避險，貿易融資，供應鏈金融商品等，來優化資金調度，建立跨境管理服務，尤其面對台商供應鏈往印度、日本、東協等跨國分散，兆豐也有全球金融網服務也有助24小時零時差資金跨國調度服務。

而今年財務操作，兆豐銀內部目標則和去年持平。兆豐銀也統計，去年有214.95億的財務操作收入，因為去年適逢利率高原期，自去年9月起聯準會降息之後，台美利差才縮減，因此SWAP收益仍相當不錯，另外台股在去年也擴大投資部位，包括高殖利率部位等，都對財務操作收益有貢獻。

但今年，財務收入則較去年估計保守，主管在法說會上說明，因為股票操作的難度提高，換匯交易則由於美元利率及台美利差變化而縮減，包括聯準會已降息1%，央行去年則升息，因此今年換匯點數已較去年縮減，且估計聯準會下半年仍會降1碼，因此，整體換匯交易收入會較去年減少，但債券利差會提升，可彌補換匯交易收入的減少。

對於資金成本，兆豐銀也分析，由於客戶偏好把美元活存轉作定存，也使銀行資金成本上揚，不過由於外幣放款也增加，有助於抵銷資金成本上揚；對於今年的資金成本，兆豐銀也分析，聯準會全年預估降息1至2碼，若客戶提高美元借款，將有助於存放比及利差的幫助