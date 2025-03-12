插旗日韓下一步 全支付：泰國、越南都有機會

全聯旗下全支付去年推出跨境海外支付，首站插旗日本後，今年再跨入南韓，成為首家進軍南韓的電子支付業者，跨境支付金額更要目標成為台灣第一。全支付總經理游金榮也透露，全支付的海外布局會以國人旅遊消費的偏好國家做安排，接下來泰國、越南都希望可以持續發展。

根據全支付統計，2024年首次使用全支付的用戶，有4成是在日本使用，而其中又有8成回台灣後仍持續使用全支付，帶動台灣電子支付的蓬勃發展，並且在日本使用全支付的人數還在不斷成長中，顯示跨境服務更能吸引年輕人使用，而消費者會因為「需求」而養成使用習慣帶來高留存率。

此次全支付進軍南韓跨境支付服務上，則是透過與全球跨境支付平台HIVEX合作，攜手南韓電子支付ZeroPay和跨境金融科技公司ICB共同推出跨境支付服務，其可支付據點超過190萬，遍佈全國。

全支付總經理游金榮表示，選定南韓的原因主要在於，台灣到南韓旅遊的人數規模一直在成長，甚至連續三年增長率高於日本，去年有高達147萬人次，年增49.7%，而包括K-POP、醫美等韓流文化對台灣人影響也很大，且非現今支付推動已經超過20年，合作夥伴的ZeroPay的布局結構也相當完整。

游金榮也說，南韓的信用卡支付普及相當高，但店家QR Code收款認知仍需要持續強化，日常生活通路普及，但旅遊景點覆蓋率較低，這是需要持續努力的地方。

ICB執行長李漢龍表示，南韓可支援全支付的通路多元且貼近民生消費，包括四大超商、傳統市場、美容保養診所、韓服體驗、潮流文化購物、特色美食及知名觀光景點等，皆可使用全支付，滿足消費者旅韓的各種需求，今年也目標要將交易額進一步提升，並再擴大可使用通路。

全聯總經理蔡篤昌也說，全支付在日本的跨境支付金額已經排名第一，此次進入南韓後，目標同樣也要成為第一，透過跨境電商帶動全支付的知名度、指名度與使用率大幅提升。

游金榮表示，在日韓之外，還很多境外國家都在洽談中，但各個國家的行動支付的基礎不同，還有包含政治等相當多外在因素，因此都在努力中。