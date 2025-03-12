法國巴黎銀行：美元先強後弱 黃金上看3,000美元

法國巴黎銀行財富管理中心指出，短期內將維持強勢，美元指數在未來三個月內，可望攀升至110.9，但在12個月內將回落至108.9。

展望外匯市場，未來12個月看漲美元、日圓以及韓圜，看跌歐元、英鎊和泰銖。其他亞太區幣別，如澳元、紐元、印度盧比、印尼盾、馬幣、新幣及人民幣，則持中性看法。

預期美國聯準會2025年將降息兩次，每次一碼，聯邦基準利率可能達到4%。儘管面臨降息，但美元受到地緣政治局勢、和美國與歐元區之間利率趨勢分歧的支撐，短期內將維持強勢，美元指數在未來三個月內，可望攀升至110.9，但在12個月內將回落至108.9。

歐元方面，由於歐元區的經濟疲弱，加上美國的關稅戰增添經濟變數，歐洲央行未來幾個月內可能會更積極的降息，步調比美國聯準會更積極。預期歐洲央行將每次降息一碼，2025年6月的存款利率將降為2%。如此的貨幣政策差異將導致歐美利差擴大，有利於美元走強，進而對歐元兌美元匯率形成壓力。我們預期，歐元兌美元在短期內可能會觸及平價線，三個月目標匯率調整為1.00， 12個月目標匯率維持在1.02。

日圓方面，隨著日本央行在2025年1月升息一碼至0.50%，預期今年和2026年還會多次升息。然而，由於美國聯準會的最終利率將達4%，並預期強勢美元仍將持續，日圓的升值空間恐受限。預測美元兌日圓的三個月及12個月目標價均為150，這也意味著日圓走勢將溫和上漲。

黃金市場前景樂觀，對黃金未來12個月的目標價維持在每盎司3,000美元。全球多國央行持續降息並增持黃金，加上通膨風險與貿易緊張局勢升溫，有助金價走揚。此外，受惠於新興市場的央行和亞洲家庭的持續買入，亞洲市場對黃金的需求穩定，也將帶來額外支持。

銅、鋁、鎳等基本金屬方面，雖然短期內市場可能因貿易關稅而波動，長期前景仍然正面。這些基本金屬在全球能源轉型與基礎設施建設中的需求不斷增加，為價格提供支撐。

相較之下，對石油價格持審慎態度，未來12個月價格區間將落在每桶60至70美元。美國總統川普目前政策傾向抑制油價、全球需求增長疲軟、石油輸出國組織與盟國（OPEC+）計畫2025年4月起逐步增加產量，非成員國也持續增加供給，均可能進一步壓抑油價。