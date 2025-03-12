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美國關稅衝擊 陸股平衡型基金表現佳

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

觀察近三個月來股債平衡型基金績效表現，中國大陸相關平衡型基金表現佳，更優於台股大盤，展現穩健實力。法人建議，近期陸股投資重點在於個股可聚焦於產業熱點和2025年展望。

PGIM保德信中國大陸好時平衡基金經理人張世民表示，受到美國川普政府對中國大陸商品提高進口關稅，中國大陸也以報復性關稅回應，為了應對美國關稅衝擊，中國大陸政府需要以較大力度的內需刺激政策予以對沖出口衝擊，預期社零銷售將由2024年的年增3.5%上升至年增5.8%，整體而言，雖然有關稅干擾，然中國大陸今年CPI表現應維持正成長，預計年內保持溫和復甦態勢。

對於陸股近期的回溫表現，張世民指出，流動性推升是反彈初期和估值修復的重要推手，陸股兩市成交額於政策出台後快速上升，推動指數估值修復，而融資餘額於政策出台後亦有明顯上升，維持整體市場交投熱度；即使陸股已展現一段彈升走勢，然目前評價仍處於中下緣位置，向上機會仍高於向下風險。

張世民建議，陸股投資重點在於個股可聚焦於產業熱點和2025年展望，持續側重配置於科技和工業等具前景與題材之族群，同時維持高殖利率族群的均衡配置，以及逢低布局財務體質佳且評價下檔風險低的優質消費族群，靜待整體宏觀數據落底改善。

關稅 陸股

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