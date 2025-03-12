富蘭克林美國經濟瞭望：市場終將撥雲見日 親商政策推動多頭恢復

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共12項美國經濟指標，2月數據顯示，營建許可、失業金申請、零售銷售、薪資成長、商品、利潤率、信用利差、貨幣供給維持在「擴張」的綠燈，卡車運輸維持在「謹慎」的黃燈，就業信心維持在「衰退」的紅燈，而ISM新訂單從綠燈惡化為黃燈，殖利率曲線從黃燈惡化為紅燈，不過，整體燈號仍連續九個月亮出「擴張」的綠燈。

富蘭克林證券投顧表示，川普關稅政策反覆多變擾亂信心，也對經濟活動、企業決策、消費行為和通膨預期帶來連鎖反應，在關稅及總經前景明朗前，預計金融市場仍將隨消息面波動，已進場增持防禦部位以度過波動期，核心及防禦配置首選美國平衡型及非投資等級債券型基金，而由於近期標普500指數與那斯達克指數均出現明顯的下跌，跌破200日均線且科技股波段跌幅接近技術性修正滿足點，留意年線附近能否獲得低接買盤支撐，在技術面已接近超賣的情況下，美股隨時有跌深反彈機會，惟中期仍需用時間化解上方壓力，積極者可以大額定期定額策略加碼科技/創新科技/美國小型股票型基金，另可留意大中華股市及俄烏停火受惠標的（歐股、東歐及新興市場）的區間操作機會。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲指出，「今年市場沒有預料到的一件事是，非美國市場表現領先於美國，2025年前兩個月MSCI歐澳遠東指數表現比標普500指數高出5.9%，這種差距很大程度上出現在2月，因政策不確定性加劇美國經濟增長疑慮，但隨「美國例外論」重新確立，這種動態可能在未來幾個季度逆轉。若未來幾個月政策不確定性消退，我們相信風險資產將反彈」。

傑佛瑞‧修茲認為，儘管過去幾周政策以快速而激烈的速度出現，但撥開噪音後可發現基本面並未如新聞資訊所稱的可怕，如：目前為止有約7.7萬名聯邦雇員接受政府效率部（DOGE）的資遣方案，能使他們在未來六個月繼續領取工資，重要的是，這大約是美國初領失業金人數的三分之一，換言之，截至目前的政府裁員似乎可以理解，與其說是經濟軌跡轉變，不如說是溫和的經濟逆風。

目前的消費者信心衝擊是否會演變成更糟糕的情況還很難說，在疫情後的世界中，消費者調查釋放出的訊號價值已被削弱，因為過去幾年疲軟的消費者情緒並未轉化為疲軟的支出，比起消費者表達何種看法，應更看重實際的消費行為。受強勁就業市場、健康的資產負債表支持，消費者已站穩腳跟，而隨未來幾個月不確定性消退、延長減稅等正面政策可望成真，消費者信心將得到提振，進而帶動牛市恢復，當前的波動性正提供長期投資人買入機會。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾（Grant Bowers）認為，美國經濟仍穩健，強勁企業獲利也將支撐美股，投資機會有望擴散至科技七雄以外領域。而儘管川普部分政策具有破壞性，如：關稅，但川普在本質上是一名商人，支持放鬆監管、經濟成長、投資美國、製造業回流與再工業化，這對美國而言是非常強大的推動力，事實上，許多企業對2025年剩餘時間的前景仍樂觀。關稅確實可能引發通膨，但目前美國通膨的長期驅動因素仍呈現下降趨勢並走低，這也為聯準會提供很大的降息空間來支持經濟。

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金經理人克里斯汀‧科雷亞（Christian Correa）表示，隨AI技術的發展，投資者對AI的興趣仍高，美國科技公司正持續投入巨資於AI基礎設施，期望未來能獲得更大回報。AI資料中心的需求增加將帶動對電力和冷卻系統的需求，美國資料中心的電力需求預計將大幅增長，公用事業公司可能需要擴大發電和輸電能力以滿足需求。AI的潛力可能在未來十年內逐漸顯現，價值投資者需謹慎評估投資機會。傳統工業設備和基礎設施的需求增加，可能為投資者提供潛在的成長機會。