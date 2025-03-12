推動健康職場獲國家級肯定 群益金鼎證券獲頒健康促進標章

群益金鼎證券（6005）推展健康職場不遺餘力，榮獲衛生福利部國民健康署健康職場認證「健康促進標章」，群益金鼎證券重視員工的健康，致力於推動職場永續發展，提供多重化的健康福利政策，讓員工在工作中不僅能累積「財富」，還能照顧到身心「健康」，為員工創造一個更健康、更快樂的工作環境。

群益金鼎證券近日榮獲衛生福利部國民健康署頒發的「健康促進標章」，並於12日由台北市松山區健康服務中心主任林莉玲親自頒發。群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益重視員工的身體健康，鼓勵員工參與健康的體育和休閒活動。公司設置了血壓計、提供健康諮詢服務、科技體適能檢測等，希望公司成為員工的「財富創造者」，同時也扮演「健康陪伴者」的角色，在職場上提供全方位的支持，讓同仁能在工作和生活中都有健康與財富。

公司定期提供員工健康檢查，並在2024年度新增腫瘤指標檢查、超音波檢查等項目，讓員工能夠及時發現健康隱患。為讓員工在工作期間放鬆身心，公司與新北市盲人協會合作，提供免費的視障按摩服務，並試辦中南區員工視障按摩巡迴服務，深受同仁的喜愛。

為打造舒適的職場環境，辦公室定期進行清潔消毒作業，同時因應現代工作中常見的視覺疲勞，總公司設置抗藍光照明設施，並每半年進行辦公室亮度及二氧化碳濃度的檢測，進一步提升員工的工作環境，從而有效提高工作效率。

在健康宣導上不遺餘力，定期舉辦健康講座和議題的宣導，在公司內部網站上更新健康知識，增強員工對健康的重視。同時極鼓勵員工從事健康的體育休閒活動，每一社團補助金額調升至5萬元。此外，公司注重員工的工作時間管理，定期Email提醒員工避免過度加班，鼓勵員工適當休息，避免因超時工作對健康造成的負面影響。

群益金鼎證券致力推動健康職場，並將健康的理念深入到每一位員工的日常生活中，打造幸福職場，提供員工舒適的工作環境，實現更好的工作與生活平衡。