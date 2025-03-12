百萬卡友看過來！歡慶台新@GoGo卡生日 最高回饋30%

台新@GoGo卡自 2016 年上市以來，深受百萬卡友喜愛。為歡慶@GoGo卡生日慶，台新推出超狂回饋，新戶綁定6大行動支付享最高30%回饋，領券再賺台新Point（信用卡）破萬點。

台新銀指出，此次@GoGo卡生日慶帶來兩大活動，無論新戶或舊戶都能輕鬆參與。活動一、新戶透過指定連結申辦@GoGo卡，核卡90天內於Apple Pay、Google錢包、Samsung Pay、街口支付、台新Pay、skm pay 6大支付工具綁定消費，可享最高20%回饋，最多可獲得2,000點；活動二、3~5月期間，卡友只要透過Richart Life APP領券，在新光三越、全聯、7-ELEVEN、全家（5903）、Uber Eats、foodpanda 及9大網購（蝦皮、momo、PChome、酷澎等）消費，最高可再享10%回饋，領券不限量，人人有獎。

台新亦提供9大網購消費最高6%回饋，Uber Eats、foodpanda 同樣享最高6%回饋，消費越多賺越多；愛逛街的卡友們則可使用skm pay綁定@GoGo 卡，在新光三越消費最高享10%回饋，單月最高2,000點。新戶只要搭配6大Pay支付優惠，最高30%回饋輕鬆入袋！

想要回饋拿好拿滿，Combo小撇步讓回饋加倍！台新特別祭出兩大懶人教學指南：一、新戶透過skm pay綁定@GoGo卡，在新光三越消費可享最高30%回饋；二、指定支付工具綁定@GoGo卡後，再於全聯、指定超商/網購/外送消費，也能輕鬆拿到最高26%回饋，讓每一筆消費更超值。

台新為回饋卡友，特別將此次活動回饋大升級，新戶參加所有優惠，3個月內消費達檻最高可領破10,000點台新Point（信用卡）！新戶綁6大Pay最高2,000點，搭配月月領券最高10%回饋，像是新光三越、9大網購各可累積6,000點，全聯/指定超商、指定外送各可再累積600點，總計最高可賺超過10,000點，即刻申辦@GoGo 卡，搶搭這波回饋熱潮！