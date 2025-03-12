快訊

獨／高雄遊覽車翻覆1死20傷 來令片17萬公里沒換…駕駛、車主判刑

解讀台積電擴大美國投資：矽盾會自廢武功？

Uber終止收購台灣Foodpanda 還要付2.5億美元分手費

一銀植樹節限時限量美元優利定存 為前600名客戶種一棵樹

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
第一銀行推出「E」起攜手護地球植樹節限時限量美元優利定存。圖/第一銀行提供
第一銀行推出「E」起攜手護地球植樹節限時限量美元優利定存。圖/第一銀行提供

今天是植樹節，第一銀行為鼓勵客戶共同攜手愛護地球，即日起至3月31日推出植樹節期間限定「守護地球，蛇我其誰」美元優利定存專案，使用iLEO數位存款帳戶以新台幣扣款承作美元定存，存期99天、限額312至3,120美元，享年利率4.3％及匯率減碼3.5分優惠。

限量2,000名，每人限一筆，額滿即提前結束，且第一銀行將為前600名客戶額外種下一棵樹苗，為地球盡一份心力。

活動期間至專案網頁，點選「守護地球」指定按鈕，即可獲得專屬優惠，專案內容特別為「iLEO數位帳戶」設計，透過網銀或手機APP等「數位通路」承作，攜手客戶共同響應節能減碳，同時獲得匯利率雙重好康。

此次第一銀行參與之認養種樹計畫，將與農業部林業及自然保育署臺中分署合作，於大甲區種植樹苗，實踐ESG（環境、社會、公司治理）綠色金融經營理念，打造低碳永續環境。

定存 新台幣 第一銀行

延伸閱讀

植樹節送出幾十萬棵樹苗哪去了？ 專家提醒別「只種不養」

今植樹節基隆送26種苗木共5千株 七堵苗圃3發票換1株

一銀2024年阻詐2.7億 創高

全國首創！桃市推「樹木植栽種植指引」納入固碳、生態指標

相關新聞

一銀植樹節限時限量美元優利定存 為前600名客戶種一棵樹

今天是植樹節，第一銀行為鼓勵客戶共同攜手愛護地球，即日起至3月31日推出植樹節期間限定「守護地球，蛇我其誰」美元優利定存...

超額儲蓄衝向4.5兆 創高

主計總處近期上修2025年超額儲蓄預測，金額估衝4.58兆元，再寫歷史新高，不僅連三年攀升，2025年超額儲蓄率首度衝破...

OIU 指數萬能壽險拚第3季問世 配套法規估4月上路 15業者可望受惠

為拚亞資中心，金管會昨（11）日宣布開放壽險業國際保險業務分公司（OIU）可自行研發設計「指數型萬能壽險」保單，預計4月...

三商壽私募15億 搶救 RBC

為強化資本，並持續於國內外尋求策略性聯盟機會，三商美邦人壽昨（11）日公告，董事會決議通過以私募上限15億元方式辦理籌資...

逾70歲買海外股債 鬆綁

金融監理續朝「去年齡標籤化」。金管會昨（11）日宣布修法做兩大鬆綁，一、刪除逾70歲禁買海外股債的限制，二、高淨值投資法...

央行、出口商拋匯 台幣轉升

美股重挫，拖累台股昨（11）日盤中大跌逾600點，外資賣超台股後即刻抽腿撤出，致新台幣匯率早盤開低，一度跌至32.984...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。