一銀植樹節限時限量美元優利定存 為前600名客戶種一棵樹

今天是植樹節，第一銀行為鼓勵客戶共同攜手愛護地球，即日起至3月31日推出植樹節期間限定「守護地球，蛇我其誰」美元優利定存專案，使用iLEO數位存款帳戶以新台幣扣款承作美元定存，存期99天、限額312至3,120美元，享年利率4.3％及匯率減碼3.5分優惠。

限量2,000名，每人限一筆，額滿即提前結束，且第一銀行將為前600名客戶額外種下一棵樹苗，為地球盡一份心力。

活動期間至專案網頁，點選「守護地球」指定按鈕，即可獲得專屬優惠，專案內容特別為「iLEO數位帳戶」設計，透過網銀或手機APP等「數位通路」承作，攜手客戶共同響應節能減碳，同時獲得匯利率雙重好康。

此次第一銀行參與之認養種樹計畫，將與農業部林業及自然保育署臺中分署合作，於大甲區種植樹苗，實踐ESG（環境、社會、公司治理）綠色金融經營理念，打造低碳永續環境。