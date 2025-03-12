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賞櫻季開跑！萬事達卡世界卡買機票享海外旅遊醫療保險

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
賞櫻季開跑！刷萬事達卡世界卡買機票 享有海外旅遊醫療保險。萬事達卡/提供
賞櫻季開跑！刷萬事達卡世界卡買機票 享有海外旅遊醫療保險。萬事達卡/提供

隨著初春日韓賞櫻旺季即將到來，民眾在安排出國旅遊時，難免擔心旅途中突發的健康狀況，萬事達卡針對民眾出國所需，為世界之極卡、世界卡、世界商務卡的台灣持卡人提供海外旅遊醫療保險，涵蓋旅遊期間發生意外或疾病的醫療費用，讓持卡人有個安心的旅程。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示：「持卡人在規劃海外旅遊時，傾向運用信用卡刷卡支付票、旅遊團費，善用銀行提供的旅平險權益，同時也會額外自費購買海外醫療保險，獲得額外保障。因應持卡人的需求，萬事達卡近幾年皆免費提供世界之極卡、世界卡、世界商務卡之持卡人海外旅遊醫療保險。」

萬事達卡世界的極卡、世界卡、世界商務卡的持卡人只要以合資格的萬事達卡全額支付公共運輸工具票價，並於海外旅遊行程開始前至專屬活動網站完成海外旅遊保險登錄，自登記註冊起一年內自動享有醫療費用（全程涵蓋旅行期間受傷、感染或罹患任何病症所產生的醫療費用）及緊急醫療運送各最高不超過新台幣319萬元保障，並有住院津貼每日新台幣3,190元保障（最少3天，最多15天），持卡人配偶與子女也同享50%限額保障。出國旅遊使用萬事達卡，全家同遊安心無憂。

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