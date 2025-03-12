美股大震盪 適度配置高評級債券因應

受到經濟數據疲軟、聯準會貨幣政策不確定性，以及全球市場風險升高的影響，標普500指數自2月19日創下歷史新高後，已累計下跌8.6%，市場不僅對美國經濟衰退的擔憂升溫，對美股的未來表現也轉趨悲觀。「鉅亨買基金」建議投資人適度配置高評級債券，有利平衡投資組合風險。

近期，美國亞特蘭大聯邦準備銀行大幅下調美國經濟增長預測至負值，引起美股下跌。市場原先預期美國政府可能會因此放寬關稅等政策，但川普與美國財政部長貝森特卻認為，短期市場動盪在所難免，因為美國經濟必須擺脫對公共支出的依賴，才能確保長期成長與競爭力，這一立場進一步加劇美股的跌勢。

「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭指出，川普政府上任後成立政府效率部，並推行一系列關稅政策，積極應對財政問題的原因，就在於過去50年間，美國財政收支占GDP的比重持續惡化。1974年至2008年金融海嘯前，財政收支平均約占GDP約-2.5%，而公眾持有美國政府債務占GDP比重則約為36%。然而，2020年疫情期間，財政收支占GDP比重一度擴大至-15%，雖然之後有所回升，但至今仍低於-5%。與此同時，公眾持有債務占GDP比重更是不斷攀升，目前已達98%，美國聯邦政府的財政赤字與政府債務過高，長期以來一直是全球關注的焦點。

為縮減財政赤字並提振國內製造業，川普政府推動一系列關稅政策，並試圖減少政府發債與財政支出，目標是將財政赤字占GDP比重從-6%壓縮至-3%。此外，馬斯克成立政府效率部，也都是在提高資源運用效率，降低政府財政負擔，羅瑤庭認為，這些措施從長遠來看有助於美國經濟成長，然而，市場短期內受到政策影響，失業率上升，加上市場對政策的不確定性感到憂慮，導致美國經濟衰退機率升高。

羅瑤庭表示，當經濟衰退風險升高時，適度配置高評級債券可提供較好的避險效果與穩定收益，但不意味該急著賣出所有股票型部位、全轉向債券型資產。根據回測觀察，經濟衰退期間買進並長期持有各類資產三年或五年的表現，股市表現仍優於債券。對於風險承受度較高且投資時間較長的人，無需因股市短期震盪而匆忙拋售持股。