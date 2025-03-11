中租控股旗下中租迪和決議向銀行聯貸65億元 一銀主辦

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

中租控股(中租-KY（5871）)旗下中租迪和董事會決議，將與第一金控（2892）旗下第一銀行主辦的聯合授信銀行團簽署聯貸契約，預定聯貸金額65億元，聯貸天期為3年期，中租迪和辦理聯貸取得資金，將用以充實中租迪和的中期營運資金，並改善財務結構。

中租控股在兩岸與東協等地區子公司，均以多元化籌資管道以及在地籌資為原則，籌措營運資金，為支應台灣中租迪和未來營運成長的資金需求，因此中租迪和將與一銀為首的銀行團簽署3年期聯貸契約，董事會通過後，將可望於近日內正式簽約。

中租 第一金控 第一銀行

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