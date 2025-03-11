中租控股旗下中租迪和決議向銀行聯貸65億元 一銀主辦
中租控股(中租-KY（5871）)旗下中租迪和董事會決議，將與第一金控（2892）旗下第一銀行主辦的聯合授信銀行團簽署聯貸契約，預定聯貸金額65億元，聯貸天期為3年期，中租迪和辦理聯貸取得資金，將用以充實中租迪和的中期營運資金，並改善財務結構。
中租控股在兩岸與東協等地區子公司，均以多元化籌資管道以及在地籌資為原則，籌措營運資金，為支應台灣中租迪和未來營運成長的資金需求，因此中租迪和將與一銀為首的銀行團簽署3年期聯貸契約，董事會通過後，將可望於近日內正式簽約。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言