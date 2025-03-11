台中大遠百美麗購物節 VIP 預購登場 整檔業績挑戰41億元
台中大遠百「美麗購物節」VIP預購會3月12日至19日登場。店長藍卓成表示，台中大遠百精心策劃「女王變美麗」VIP預購鑑賞會活動，集結頂級美妝、時尚精品、科技潮品與品味家電，美麗購物節VIP預購期間同享正檔促銷加碼優惠，整檔業績目標挑戰41億元，年增約5％。
台中百貨市場上半年最重磅的母親節檔期，本月6日已由「廣三SOGO全館感恩祭」化妝品VVIP預購會搶先開戰，買氣與業績成長一成以上；「中友33周年慶」本月7日也由高檔化妝品推出VVIP預購會提前暖身，業績表現同樣亮眼。
藍卓成表示，「百貨店王」新光三越氣爆案發生以來，2月份逛街人潮與業績確實受到些許影響；不過，進入3月份之後，品牌服飾買氣已明顯成長5%至10％，餐飲美食街人潮也逐漸回溫，預期美麗購物節12日登場後，能帶進人潮、創造業績。
台中大遠百美麗購物節祭出化妝品／內睡衣累計3,000元送300元，單筆滿1萬元再加送200元；遠百APP會員百貨服飾單筆4,000元送300元、累計滿3萬元再加送800元。
保健器材單筆5,000元送500元，大家電單筆1萬元送1,000元；國際精品(珠寶/手錶/配件指定專櫃/MEISSEN)單櫃1萬元送500元，國際精名品指定專櫃單櫃1萬元送1,000元。
此外，針對信用卡祭出14大銀行化妝品(含沐浴/精油)，單筆分6期刷1萬送350元，四大銀行全館單筆分期刷6,000元送200元、1萬元送350元。
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