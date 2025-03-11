擁抱金控雙雄 繼國壽次債後中租擬投富邦壽次債10.2億

中租控股(中租-KY（5871）)旗下中租迪和董事會決議，擬參與認購富邦金控（2881）旗下富邦人壽發行的10年期以上累積次順位債，預計投資認購金額以不超過新台幣10.2億元為上限，目的為業務投資，賺取穩定收益。

這並不是中租迪和第一次投資壽險業發行的次債，2024年4月中租迪和也經董事會決議通過，將認購國泰金旗下國泰人壽發行的10年期以上累積次順位普通公司債，投資金額上限10億元。

富邦人壽去年第3季董事會通過擬發行10年期以上累積次順位公司債，上限新台幣500億元，並得依實際需求一次或分次於董事會通過後一年內向主管機關提出申請並發行。此次中租迪和擬認購富邦人壽次債尚未定價，因此董事會僅決議認購金額上限，其餘交易條件授權董事長依市場價格辦理。