超額儲蓄衝向4.5兆 創高
主計總處近期上修2025年超額儲蓄預測，金額估衝4.58兆元，再寫歷史新高，不僅連三年攀升，2025年超額儲蓄率首度衝破17%大關，同為歷年最高，反映出閒置資金仍多，為經濟發展添隱憂。
據統計，2024年超額儲蓄金額站上4兆元，超額儲蓄率15.68%，今年估彈升至逾17%。超額儲蓄問題長期受到關注，部分學者憂心資金過多，恐導致經濟失衡。不過主計總處官員表示，當前國內經濟依然穩定成長，2025年出口表現應該不錯，投資意願亦佳，不用過於擔心游資浮濫。
官員表示，民間投資方面，半導體廠商為因應AI商機，持續擴充先進製程及高階封測產能，航空業因應跨境旅遊及貨運需求等，均支撐投資成長，應可抵銷地緣政治及外貿不確定性，估2025年民間投資成長6.18%，較前期預測上修0.61個百分點。
國發會官員表示，今年我國投資來自三大動能，一是主要科技大廠擴充產能，二是國際大廠陸續來台設立研發或資料中心，三是企業朝向淨零與數位雙軸轉型投資，均有助增添投資動能。
「超額儲蓄」意即儲蓄與投資的差額，若以主計總處最新公布的2025年預測數4.58兆元為例，是國民儲蓄毛額11.61兆元減掉國內投資毛額7.03兆元。
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