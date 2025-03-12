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金管會主委彭金隆三個堅持 劃下紅線

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會主委彭金隆從2024年5月20日就任至今，終於在2025年開出兩張重大裁罰單，一張是金控旗下人壽公司理賠人員詐保案，罰了720萬元，另外一張則是昨（11）日對臺銀行員淪為詐團，重懲了2,200萬元，顯示金融從業人員的違法亂紀，尤其是淪為詐團一事，已踩到彭金隆心中的監理紅線。

據金管會統計，2024年全年銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司）、保險等總罰鍰金額1億7,786.5萬元改寫九年新低，年減三成，光銀行業罰鍰就大縮水了三分之二，以2024年罰鍰預算數2.75億元來看，達標率65%恐是史上最低。

所謂「大罰單」是指罰鍰逾300萬元案子，彭金隆2024年5月20日到2024年底，沒有開出一張重大裁罰，一度引發市場側目。

2025年初彭金隆在新春記者會上被媒體問及時，曾親自釋疑，他強調自己有三個堅持：金融秩序穩定、金融紀律和遵法、金融清償能力和資本適足率「這就是踩到紅線，誰當主委都一樣」。

據了解，目前四起金融從業人員的舞弊案，其中兩起都已列重大裁罰案，另外還有2024年一家銀行行員挪用分行庫存現金，及一家銀行行員舞弊案，金管會仍在積極處理中，是否又會祭出大罰單，備受市場關注。

罰單 金管會

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