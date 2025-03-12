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台新金永續報告 奪四金獎

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新金控一舉囊獲亞洲永續報告獎四項金獎，涵蓋「亞洲最佳重大主題報告金獎」、「亞洲最佳社區影響力報告金獎」、「亞洲最佳利害關係人報告金獎」及「亞洲最佳職場報告金獎」。台新金控／提供
台新金控一舉囊獲亞洲永續報告獎四項金獎，涵蓋「亞洲最佳重大主題報告金獎」、「亞洲最佳社區影響力報告金獎」、「亞洲最佳利害關係人報告金獎」及「亞洲最佳職場報告金獎」。台新金控／提供

台新金控（2887）甫於前月蟬聯S&P Global全球公司永續年鑑銀行產業別全球Top 1%，近日於新加坡再傳捷報，亞洲指標性永續獎項之一的「亞洲永續報告獎」揭曉獲獎名單，台新金一舉囊獲四項金獎，涵蓋「亞洲最佳重大主題報告金獎」、「亞洲最佳社區影響力報告金獎」、「亞洲最佳利害關係人報告金獎」及「亞洲最佳職場報告金獎」。

台新金2023年永續報告書資訊揭露的完整性與透明度獲得國際評審肯定，從亞洲13個國家入圍企業中脫穎而出，成為本屆獲得金獎數量最多的台灣金融機構，展現卓越的永續績效，備受國際關注。

「亞洲永續報告獎」是2015年設立的非營利獎項，為亞洲企業爭取永續榮耀的代表之一。台新金總經理林維俊表示，台新訂定集團的ESG永續發展目標，從氣候行動、金融共榮、永續賦能三個關鍵議題積極推動，更積極關注國際趨勢且具體落實。例如，從台新銀行力促電力淨零，成為全台首家電廠融資100%再生能源，到以「SME綠色金融服務平台」在普惠、數位等面向，支持中小企業邁向永續及淨零的具體行動的各項表現上，都可以看到將台新三個關鍵議題結合推展的亮眼表現。

台新金永續長李鎮宇說明，台新逐漸在ESG發光發熱，關鍵點在於永續與業務密切合作，在認真永續‧綠色生活的永續主軸下，從永續委員會定期討論永續議題，到董事長、總經理積極參與永續論壇與活動，各層級主管與同仁也持續具體落實永續理念，促使台新成為DJSI全球銀行業的領航者。近期揭曉的2024CDP（國際碳揭露計畫）氣候變遷問卷，台新也獲得「A級」的最佳成績。

台新金未來將以「台灣2050淨零排放路徑及策略」為藍圖，並依據國際財務報導揭露準則（IFRS） S1及S2，期待以貫徹「from Zero to Hero」的精神，號召上游的供應商與下游的客戶，在淨零、轉型、自然與生物多樣性等的重要趨勢議題上，持續朝成為金融永續影響力標竿企業邁進。

ESG 台新金控

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