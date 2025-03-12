行員涉詐 臺銀遭罰2,200萬元 彭金隆任內首張千萬元罰單

桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與臺灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得達1.1億元，地檢署已偵結起訴；金管會昨（11）日宣布對臺銀重懲，祭出2,200萬元大罰單，是銀行員勾結詐團弊案的最高罰鍰。

這也是金管會主委彭金隆從2024年5月20日上任以來，開出首張的千萬大罰單，顯示彭金隆對行員涉入詐團的零容忍態度。

銀行局副局長侯立洋直言，金管會對銀行員涉及與詐團共謀事件高度重視，對這類事件「零容忍」，未來若有類似事件再發生，將依責任地圖制度追究高階管理人員責任，並加重裁罰。

侯立洋說，這次重罰臺銀2,200萬元有兩大原因，一、特定行員涉案情節很重，二、臺銀內控缺失態樣多，因此祭出重懲，並要求臺銀檢討相關督導管理人員、及總行相關單位人員的責任。過去行員涉及參與或協助詐團的兩案，裁罰額各是1,200萬和2,000萬元，這件罰鍰額是最高。

桃園地檢署是在2024年調查發現，游姓律師與臺灣銀行郭姓、黃姓行員等人共組詐欺集團，藉由設立人頭公司透過虛擬貨幣洗錢，游姓律師還教導假幣商逃避查緝，將鉅額詐欺所得透過虛擬貨幣匯往境外。

桃檢調查，該集團自2023年5月起至查獲時止，共計詐欺不法所得高達1億1,477萬餘元，全案被害者高達179人。金管會也調查，臺銀郭姓與黃姓兩位行員涉案期間是從2021年4月到2024年7月長達約三年半時間。

侯立洋說，臺灣銀行在行員外出開戶、存匯交易、客戶身分持續審查、帳戶監控作業及員工異常行為管理等機制上，內控制度既不完善、也沒有確實執行。

其中不管是聯防或內部監視，後續檢視或覆核都很重要，例如其他銀行通報聯防帳戶，臺銀僅檢視前兩次，後面連看都沒看，或是內部帳戶跳出系統警示，發現行員一段時間、有大筆資金異常匯出，去檢視卻也認為沒有問題。

臺銀對行員異常狀況沒有去了解與收入是否相符，例如行員是以「投資國外股權證券」名義去規避投資虛擬幣的審查，分行在洗錢防制和內控都有缺失。

臺灣銀行表示，已將二位行員予以免職，相關違失人員已進行相關懲處。臺銀在案發時，董事會稽核處隨即啟動查核；並就本案成立跨部處工作小組，召開多次工作小組會議，全面檢視相關規範及作業，針對本案所涉有關外出開戶作業、匯款作業及帳戶監控等缺失事項逐一檢討，擬定多項強化措施，精進內控機制，加強對行員異常交易管控及生活管理。



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