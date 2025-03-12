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永豐金將設南部營運中心

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

永豐金控（2890）即將百分百併購京城銀行，據指出，永豐金展現留才誠意，規劃未來納京城銀行為子公司、再將兩家子銀行整併後，將設置南部營運中心，做為合併後永豐銀行的南部區域總部，京城銀總行員工將可望以與目前相當的職務條件等留任，以期合併後能新增分行各項業務無縫接軌、運作順暢。

京城銀與永豐金控在去年12月27日雙雙董事會通過合併案，並於今年3月3日兩家公司同步召開股東臨時會高票通過合併。據了解，京城銀方面對於未來併入永豐金成為子公司，以及日後再與永豐銀二合一，首先在納為子公司時，京城銀董事長戴誠志與副董事長蔡炅廷將不會留任，尊重母公司永豐金改派董事代表人，其次是兩家銀行二合一時，名稱仍為永豐銀，不必保留京城銀商標名稱，京城銀方面在意的是保障所有客戶與員工的權益。

據指出，由於分行通路兩家銀行甚少重疊，且南部據點是永豐金併京城銀的重點，因此相較於南部分行員工，京城銀總行員工對合併後的工作權議題更為敏感，對此永豐金也展現誠意，已經將未來銀行合併後設置南部營運中心一事，列為合併承諾事項，並將提供京城銀總行員工以與目前相當的職務或條件等留任。

京城銀行 永豐金控 永豐銀行

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