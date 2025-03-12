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央行、出口商拋匯 台幣轉升

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣與美元。 聯合報系資料照
新台幣與美元。 聯合報系資料照

美股重挫，拖累台股昨（11）日盤中大跌逾600點，外資賣超台股後即刻抽腿撤出，致新台幣匯率早盤開低，一度跌至32.984元、最多貶值6.4分；眼見主要亞幣齊揚，不樂見新台幣匯率「獨貶」的中央銀行，昨日與出口商聯手進場拋匯，促使匯市午後上演「豬羊變色」戲碼，新台幣匯率由貶翻升3.6分後，收32.884元，總成交量為16.48億美元。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天下挫0.4%，主要非美貨幣均對美元升值，其中又以人民幣與日圓匯率最為強勢，分別對美元升值0.49%與0.44%，星元與韓元也分別上漲0.08%與0.05%。

匯銀主管分析，眼見主要亞幣都在升，央行不希望新台幣獨弱，昨天午後與出口商一同進場拋匯，讓新台幣匯率跟進其他亞幣腳步、升值0.11%報收。

匯銀主管分析，美國總統川普的關稅政策搖擺不定，美國首季實質GDP恐陷入衰退，增添市場降息預期，美元走勢受壓抑；儘管新台幣匯率昨天跟隨主要亞幣翻升，但若股市持續下挫，不排除新台幣匯率近日仍有下探33元整數大關的機會。

台幣匯率 新台幣

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