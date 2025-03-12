逾70歲買海外股債 鬆綁

金融監理續朝「去年齡標籤化」。金管會昨（11）日宣布修法做兩大鬆綁，一、刪除逾70歲禁買海外股債的限制，二、高淨值投資法人和高資產法人戶買賣海外股債時，可由客戶指定外國保管機構，讓法人大戶交易時更具便利、也更有彈性，將在6月底前上路。

金管會「去年齡標籤化」措施至今已有四大鬆綁，全都是取消逾70歲投資門檻的限制，未來這些逾70歲投資人，一、可開戶玩期貨，二、銀行准推介衍生性金融商品，三、銀行准推介國外有價證券，四、這次新增可透過券商複委託投資海外股債。

金管會官員坦言，過去有些金融商品的推介，是採用「年齡」做為交易區分，但是很多人在某些年齡上並沒有衰退，因此排除以年齡做為區分，改成回歸由各業者做好客戶KYC與KYP。