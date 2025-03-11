兆豐銀攜手長庚養生文化村 專業信託守護住民財產安全

隨著台灣進入超高齡社會，加上詐騙案件層出不窮，長者的財產安全日益受到關注。兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行為守護長庚養生文化村住民財產安全，與長庚養生文化村簽訂合作備忘錄(MOU)，為其量身打造「幸福常駐」信託服務。

兆豐銀表示，成立滿20周年的長庚養生文化村是我國具指標性的養生村之一，目前有意入住長庚養生村的民眾超過4,000人，今日成績讓人不得不佩服創辦人王永慶先生的遠見。養生村是專為高齡者設立的高齡友善住宅，園區佔地34公頃，透過景觀規劃、田園特色、散步道、各種球場等硬體設施完善，住宅區全區無障礙、健康監護與休閒交誼。服務團隊透過健康服務、健康管理達到長者老得慢、病得輕、活得好。銀髮學園每週規劃設計40種以上的社會或學習活動，可以讓長輩活到老、學到老，是一個可再學習、再發展，並可達成心願和做出貢獻的場所。

長庚養生村主任杜素珍表示，養生村中健康服務、社服及生活管理團隊提供貼心照護，致力於成為長者生活中「家人與子女的角色」；然而，在財產管理方面，許多長者因缺乏有效的財產保護機制，往往因為擔憂健康、希望投資獲利、人際孤獨感及對於現代通訊技術不熟悉等原因，成為詐騙分子的主要目標。

為此，長庚養生村決定將財產信託列為工作重點，要求新取得入住資格的住民須辦理指定信託金額新台幣250萬元安養信託，僅得運用於活存或定存等低風險項目，其活定存相關利息收益亦歸屬住民，並於住民發生無法負擔住宿費用及其他相關費用時，再啟動支付住民的住宿及相關費用。

兆豐銀行信託處處長侯君儀表示，長庚養生村自2年前即開始與兆豐銀行洽談合作，希望透過財產信託保護住民資產，經雙方多次討論，兆豐銀行特別設計「幸福常駐專案」，該專案由「安心長住」及「幸福預守」兩種信託契約組成：前者可滿足住民入住資格要求，而後者則根據個別住民的需求，搭配穩健的理財配置，以確保現金流穩定，此創新信託規劃讓住民無需擔心財產安全問題。若住民未來決定離開養生村，經向養生村辦理完成退住程序後，可選擇將「安心長住」信託資產轉入安養信託，繼續由兆豐銀行管理，確保其老年生活得到妥善照顧。

兆豐銀表示，隨著社會結構改變，養老觀念亦隨之演進，優質養生村的需求正迎來大幅成長，兆豐銀行未來將持續深化與各個養生村及安養機構的合作，提供創新信託金融服務，協助長者保全資產與靈活財務管理，確保安穩幸福地退休生活。