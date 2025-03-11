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去年齡標籤化！逾70歲高齡推介買國外股債 金管會鬆綁

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金融監理續朝「去年齡標籤化」。金管會11日修法做兩大鬆綁，一、刪除逾70歲禁買海外股債的限制，二、高淨值投資法人和高資產法人戶買賣海外股債時，可由客戶指定外國保管機構，讓法人大戶交易時更具便利、也更彈性，將在6月底前上路。

金管會「去年齡標籤化」措施至今已有四大鬆綁，全都是取消逾70歲投資門檻的限制，未來這些逾70歲投資人，一、可開戶玩期貨，二、銀行准推介衍生性金融商品，三、銀行准推介國外有價證券，四、這次新增券商也可推介投資海外股債。

金管會官員坦言，過去有些金融商品的推介，是採用「年齡」做交易區分，但很多人在某些年齡上並沒有衰退，因此排除以年齡做區分，改回歸由各業者做好客戶KYC與KYP。

為去年齡標籤化，及擴大證券商拓展客戶，滿足客戶跨境資產管理需求，金管會11日宣布修正「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」，有兩大鬆綁，一、刪除券商禁止對逾70歲高齡客戶推介國外有價證券規定，回歸KYC與KYP。

二、高淨值投資法人和高資產法人戶買賣海外股債時，可由客戶指定外國保管機構。高淨值投資法人是指淨資產逾200億元，公司持有價證券逾十億元並設有投資專責單位、也需有內控制度。

證期局副局長高晶萍說，目前高淨值投資法人或高資產法人戶投資海外，都是放在券商配合往來的保管銀行做保管，未來開放法人戶可以放指定的保管銀行，交易仍可透過券商、但資金放在自己較熟悉的往來行，可提升便利度和彈性。

據金管會截至1月底統計，專業投資人（含高淨值法人、基金機構、自然人等）共27411戶、高資產客戶（法人與自然人）共453戶。

淨值 金管會

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