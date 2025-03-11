擺脫史上最悲！金管會准壽險OIU新推「指數萬能保單」 這1家有興趣

為拚亞資中心，金管會11日宣布開放壽險業國際保險業務分公司（OIU）可自行研發設計「指數型萬能壽險」保單，預計4月法規上路，最快拚2025年第三季新保單問世，15家有OIU壽險執照者受惠最大。據了解，有一家大型壽險業者已表達高度發行興趣。

據金管會統計，2024年OIU保單全年只賣了4張、新契約保費收入115萬美元、年大減75%，更一口氣下探至少近七年低點，成了史上最悲情保單；金管會希望活化引導OIU商品創新發展，以利推動亞洲資產管理中心。

「指數型萬能壽險」保單是由壽險公會參考新加坡熱銷保單並提出此商品需求，該保單最大優勢是，可獲得追蹤指數帳戶的上漲報酬機會，下跌時也有下檔保護，在星港的高資產大戶市場中極受歡迎。

保險局副局長蔡火炎說，指數型萬能壽險保單的保單價值準備金有兩大塊，一是固定利率帳戶，屬於萬能壽險，二是追蹤指數帳戶，依照追蹤指數的績效表現，反映在宣告利率上，例如追蹤S&P 500指數，報酬會反映在保單帳戶價值。

也因一部分追蹤指數，例如S&P500指數波動大，當指數大幅走揚，投報率較高，一旦下跌，也會有下檔保護，宣告利率不會變成負數，簡單說「上漲有機會，下檔有保護」，也因該保單是屬傳統壽險，仍有壽險保障。

該保單初期將限OIU銷售給境外自然人，未來是否可引入境內壽險公司開賣，金管會則需再做評估。

據了解，15家壽險有OIU執照，但至今真正還在經營者僅剩下6家，想發行指數型萬能壽險保單者，是其中一家大型壽險業者。

為推動亞資中心，金管會配合OIU商品開發需要，宣布修正OIU管理辦法，有兩大鬆綁，一、准許準備金提存規定，新增可參考新加坡相關精算準則，二、也准許創新保單運用衍生性商品做負債避險需求，全都是為了指數型萬能壽保單量身打造。

蔡火炎說，目前僅有投資型保單的保證給付，可運用衍生性商品做負債部位的避險，未來指數型萬能壽險保單也有此避險需求時，該避險計畫需經保局核准才可辦理，修正時也需報備查。

OIU新保單不需經核准，OIU管理辦法草案14天，預計4月法規發布，壽險業在設計研發商品、資訊系統建置、人員教育訓練等，市場預期最快今年第三季該創新保單可望能在OIU問世。