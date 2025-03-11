新光銀行統籌主辦泓德能源11億元聯貸案

新光金控（2888）子公司新光銀行統籌主辦泓德能源（6873）股份有限公司3年期新臺幣11億元聯貸案順利募集完成，於11日在泓德能源總部由新光銀行總經理李正國、泓德能源董事長謝源一為代表，完成簽約儀式。

泓德能源致力於光能及儲能開發，提供全方位綠電解決方案，截至2024年底在太陽能光電系統及儲能系統建置開工總容量累積約590MW，為國內全方位綠能整合服務領導企業之一，泓德能源除了多項光儲案場規劃外，旗下充電樁/充電站事業及綠電平台事業仍持續擴展，營運範圍從綠電開發到終端車用充電站，提供綠電及智能系統整合服務。泓德能源2024年度營業收入已突破新臺幣百億元，目前仍有相當於900MW容量的土地庫存量可供案場開發，預計在未來2~3年內陸續進入工程期，泓德集團整體營運展望樂觀。

此次聯貸案由新光銀行統籌主辦，共同主辦行包括臺灣中小企銀及安泰銀行，參貸銀行有台新銀行、凱基銀行及板信銀行一起參與。透過此次聯貸案，聯貸銀行將資金用於支應泓德能源集團之營運週轉，除有助於泓德能源獲得更多的營運資源，持續規畫投入更多再生能源案場，也彰顯此案聯貸銀行支持臺灣綠能產業發展的重視。

新光金控2024年12月甫獲台灣永續能源研究基金會所主辦的台灣企業永續獎(TCSA) 5項大獎；另於MSCI ESG 評級中，新光金控亦獲得最高評級AAA佳績。新光銀行在永續發展方面，秉持著新光金控永續原則及「低碳、創新、共好」的核心價值，善盡企業社會責任，也期許能透過金融服務與更多像泓德能源一樣在地優質企業，攜手一同實踐永續發展之目標。