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強化資本！三商壽辦理私募籌資 持續尋求策略性聯盟

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

為強化資本，並持續於國內外尋求策略性聯盟機會，三商美邦人壽（2867）11日公告，董事會決議通過以私募方式辦理籌資案，以充實營運資金、強化財務結構並提升資本適足率。

金管會目前以每半年度為基準，要求保險業RBC不得低於200%、淨值比不得連兩期低於3%，兩大指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。截至去年6月底，三商壽RBC為150.99％，相比2023年12月底的111.09％，已拉升39.9個百分點，但仍未回到200％法定標準以上，RBC已連5期未達法定標準；而淨值比則在去年6月底回升至3.34％，但因受到外匯避險成本居高不下且去年第3季市場波動劇烈的影響，截至去年第3季底淨值比降至3.15%。

為了使RBC提高到200％之上，三商壽向金管會提出六項改善方案，分別為2024年完成不動產轉列投資用、現金增資3億股、私募負債型特別股、發行次順位債券50億元等四項及2025年完成私募普通股或特別股、私募國內可轉換公司債等二項。其中，發行新股3億股，每股發行價格6.3元，募集總金額18.9億元，已在去年12月27日募集完成。

三商壽董事會今日決議通過以私募方式辦理籌資案，擬以普通股、特別股或國內可轉換公司債，上述擇一或兩者以上搭配發行，私募普通股或特別股總股數上限20億股，私募國內可轉換公司債發行總面額上限15億元。

三商壽表示，不採用公開募集的理由，則是為了尋求國內外策略性聯盟機會，並確保與策略性投資人長期合作關係，以達到充實營運資金、強化財務結構及提升資本適足率的目的。

三商壽 淨值比 金管會

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