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萬事達三種卡別買機票 可獲海外最高319萬醫療費補貼

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
萬事達三種卡別買機票 可獲海外最高319萬醫療費補貼。圖／萬事達卡提供
萬事達三種卡別買機票 可獲海外最高319萬醫療費補貼。圖／萬事達卡提供

交通部觀光署的最新統計數據，台灣2024年出國人次達到1685萬人，較2023年增加43%。隨著初春日韓賞櫻旺季即將到來，民眾在安排出國旅遊時，難免擔心旅途中突發的健康狀況，萬事達卡針對民眾出國所需，提供世界之極卡、世界卡、世界商務卡台灣卡戶最高319萬刷卡保險的醫療費用保障。

流感等病毒肆虐，讓國人到海外旅遊也不安心，這也使得信用卡刷卡所能得到的保險保障更受到國人的矚目。萬事達卡表示，世界之極卡、世界卡、世界商務卡持卡人，只要以符合資格的萬事達卡全額支付機票等公共運輸工具票價，並於海外旅遊行程開始前至專屬活動網站完成海外旅遊保險登錄，自登記註冊起一年內自動享有醫療費用，全程涵蓋旅行期間受傷、感染或罹患任何病症所產生醫療費用及緊急醫療運送各最高不超過319萬元保障，並有住院津貼每日新台幣3190元保障，最少3天，最多15天，持卡人配偶與子女也同享50%限額保障。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，持卡人在規劃海外旅遊時，傾向運用信用卡刷卡支付機票、旅遊團費，善用銀行提供的旅平險權益，同時也會額外自費購買海外醫療保險，獲得額外保障。因應持卡人的需求，萬事達卡近幾年皆免費提供世界之極卡、世界卡、世界商務卡之持卡人海外旅遊醫療保險。

保險 刷卡

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