前夫妻檔行員涉詐上億 金管會重罰台銀2200萬元要求四大改善

台銀夫妻檔行員從2021年4月至2024年7月三年間，涉詐及流出不法資金上億，對此金管會今日宣布祭出2200億重罰之外，並且要求台銀提出四大改善，包括：

(一)依比例原則全面檢討本案違失行為所涉分行內控牽制人員、督導管理人員及總行相關單位人員的責任。

(二)針對案關缺失就現行交易與帳戶監控、行員異常行為調查與管理等機制完善程度深入檢討，並研議相關強化改善措施，由稽核單位列管追蹤及納入內部查核重點，且加強內部控制三道防線。

(三)就疑似洗錢或資恐交易態樣的研判作業改為總行集中審查辦理一節，儘速落實執行。

(四)加強企業誠信文化、洗錢防制及法治等員工教育訓練，並應強化員工行為監控及管理機制。

台銀的裁罰金額為近二年來單一裁罰案件最高，前二案行員有參與或協助參與詐團的2家銀行，分別被裁罰2000萬、1200萬，對於此次之所以祭出重罰，銀行局副局長侯立洋說明，一是因為特定行員涉案情節重，另一則是內控態樣之多亦比先前二件多。

據金管會了解的整個案情，詐團成立法人戶與台銀松山分行郭員、仁愛分行黃員二位夫妻檔前行員勾結，有上百位民眾資金被騙，並且在二位行員和該法人戶帳戶之間流轉，透過赴海外投資的名義，實際上買虛擬貨幣的方式匯出海外1億多，等於也涉及海外洗錢行為，但台銀總行卻未覺察，因此金管會才予重罰；除了台銀的警示帳戶之外，還有因此衍生到其他銀行的關聯戶。

侯立洋指出，進出該二名行員和法人戶是以投資國外股權證券的名義出去，銀行以為並非購買虛擬資產，就並未監控，但銀行並未去了解為何這麼多資金去投資國外已有異狀，而且並未把管理位階提升至總行，這是管理疏失。

侯立洋也指出，金管會今年開始實施「責任地圖」，因此也要求台銀依責任地圖來追溯高階管理人員責任，未來將持續督導臺灣銀行強化內稽內控、交易監控與客戶持續審查、及行員異常行為調查與管理等機制，並加強從業人員洗錢防制及法治教育訓練，同時為強化行員異常行為管理及避免類似情形再發生，已要台銀將本案例提報銀行公會，並就其中行員規避銀行內部控制相關手法進行討論，以完善金融機構內部管理，共同防範金融詐騙。