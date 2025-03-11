2行員涉詐騙案！金管會開罰2200萬 臺銀：加強內控機制

桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與臺灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得達1.1億元，地檢署已偵結起訴；金管會11日宣布對台灣銀行開罰2200萬元，這也是金管會近兩年來，開出的第一張千萬大罰單。臺灣銀行表示，已擬定多項強化措施，精進內控機制，加強對行員異常交易之管控及生活管理。

金管會指出，臺灣銀行辦理行員外出開戶、存匯交易、客戶身分持續審查、帳戶監控作業及員工異常行為管理等機制，有未完善建立及未確實執行內部控制制度情事，處2200萬元罰鍰。

對此，臺灣銀行表示，已將2位行員予以免職，相關違失人員已進行相關懲處。

臺灣銀行指出，本行於案發時，董事會稽核處隨即啟動查核；並就本案成立跨部處工作小組，召開多次工作小組會議，全面檢視相關規範及作業，針對本案所涉有關外出開戶作業、匯款作業及帳戶監控等缺失事項逐一檢討，擬定多項強化措施，精進本行內控機制，加強對行員異常交易之管控及生活管理。