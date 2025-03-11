美債太夯造成保戶大解約 解約金給付高達保險給付近三分之二

美債太夯使高利保單不討喜？金管會今日引述保發中心統計指出，截至113年6月底，保險給付總額1兆3279億元，其中解約給付為8866億元，占比66.77%，相較於112年同期，成長25.92%，保發中心分析是來自傳統性壽險及利變壽解約所致。

對於解約金給付在113年大量增加，而且占保險給付總額已高達三分之二，保險局副局長蔡火炎指出，除了涉及保戶的資金規畫之外，亦可能和保戶尋求更高收益的金融商品有關，倘若保戶預期其他的投資或資產配置有更多效益，也會選擇去作解約，來把解約金投入其他的投資配置。

金管會對保單強制執行的相關保險法修正草案已完成修法內容，近期內將正式送行政院，其中，外界最矚目的解約金豁免，金管會已經定版，豁免範圍將以不超過衛福部所公布的債務人每月最低生活費的1.2倍，以三個月來計算可豁免的解約金。

至於是否有估算過將受到影響的解約金數額？蔡火炎指出，雖然尚未估算過全體數字，不過由於金管會修法要求傷害險及健康險可不被強制執行，件數占整個法院扣押件數比重大約占7成左右，因此會有解約金被強制執行的件數大約僅占3成。