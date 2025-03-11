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央行出手匯市由貶翻升！台幣是否貶破33元大關 這事很關鍵

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率示意圖。 圖／聯合報系資料庫
新台幣匯率示意圖。 圖／聯合報系資料庫

美股重挫，拖累台股11日盤中大跌逾600點，熱錢拋售台股460億元後即刻抽腿撤出，致新台幣匯率早盤開低，一度跌至32.984元、最多貶值6.4分；眼見主要亞幣齊揚，不樂見新台幣匯率「獨貶」的中央銀行，今日與出口商聯手進場拋匯，促使匯市午後上演「豬羊變色」戲碼，新台幣匯率由貶翻升3.6分後，收32.884元，總成交量為16.48億美元。

中央銀行統計顯示，美元指數今天下挫0.4%，主要非美貨幣均對美元升值，其中又以人民幣與日圓匯率最為強勢，分別對美元升值0.49%與0.44%，星元與台灣主要貿易對手國貨幣韓元也分別上漲0.08%與0.05%。

匯銀主管分析，眼見主要亞幣都在升，央行不希望新台幣獨弱，今天午後與出口商一同進場拋匯，讓新台幣匯率跟進其他亞幣腳步、升值0.11%報收。

匯銀主管分析，美國總統川普的關稅政策搖擺不定，美國首季實質GDP恐陷入衰退，增添市場降息預期，美元走勢受壓抑，估計短期內美元指數將位於103.4至106.2區間波動；儘管新台幣匯率今天跟隨主要亞幣翻升，但若股市持續下挫，不排除新台幣匯率近日仍有下探33元整數大關的機會。

匯銀主管指出，按照央行過去操作的慣例，不會「死守」一個特定價位，而是會視其他主要亞幣走勢，維持新台幣匯率的「相對穩定」，以此研判，新台幣短期還是偏弱整理，後續將受外資動向、台股表現與主要亞幣強弱等變數牽動。

台幣匯率 新台幣

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