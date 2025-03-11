台銀：涉詐騙案2行員免職 加強管控異常交易
台灣銀行2行員涉詐騙案，金管會今天重罰台銀新台幣2200萬元。台銀表示，涉案的2人已予以免職，針對此案所涉有關外出開戶作業、匯款作業及帳戶監控等缺失事項逐一檢討，擬定多項強化措施，精進內控機制，加強對行員異常交易的管控。
台灣銀行行員涉嫌與他人共組詐騙集團遭地檢署起訴，金管會今天在例行記者會指出，台銀因辦理行員外出開戶、存匯交易、客戶身分持續審查、帳戶監控作業及員工異常行為管理等機制，沒有完善建立及未確實執行內部控制制度，違反內稽內控辦法，處2200萬元罰鍰。
對此，台銀表示，涉案的郭員、黃員已予以免職，相關違失人員也已進行相關懲處。
改善措施方面，台銀指出，案發時，董事會稽核處隨即啟動查核，並就此案成立跨部處工作小組，召開多次工作小組會議，全面檢視相關規範及作業；針對此案所涉有關外出開戶作業、匯款作業及帳戶監控等缺失事項逐一檢討，擬定多項強化措施，精進內控機制，加強對行員異常交易的管控及生活管理。
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