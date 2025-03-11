日均量逼近20億 LINE PAY向金管會申請為電支機構

在第三方支付客群屬一屬二的LINE PAY要升格了！銀行局副局長侯立洋今日證實，LINE PAY今年2月已向金管會提出升格為電子支付機構的申請，他指出，LINE PAY的每日帳上現金餘額日均量，其實早在去年進行前年的申報時，就已逼近20億必須申請電子支付公司的門檻，因此LINE PAY不等金管會今年對第三方支付公司的年度盤查，主動向金管會提出申請。

LINE PAY目前是以第三方支付業者的身份，由「連加網路公司」營運，而連加網路公司今日也召開董事會，正式通過將出資5億元，設立持股100%的子公司「連加電子支付股份有限公司」。

自願申格為電支公司，也代表主管機關從經濟部換成金管會，也要接受更多的金管會對法遵、內控的要求，這家新電支公司的名稱，將叫「連加電子支付股份有限公司」，而原本的第三方支付公司「連加網路公司」仍會繼續存在，應會和升格為電支之後的LINE PAY作行銷方面的搭配工作。

業界人士指出，以LINE PAY在整個支付體系的規模，其實老早就是電子支付業者的規格，甚至已超過很多電支業者，在無現金支付領域有高度代表性。至於先前為何LINE PAY都尚未到20億的日均量門檻，業界人士指出，主要用二種方式，最主要是透過「加速撥款」方式進行，讓每日帳上現金不用流這麼多，另一種則是分流到其他的轉投資公司。

但由於撥款速度也有其極限，據悉，LINE PAY的客戶不見得都希望快速撥款，主要也和客戶的帳目管理方式有關，有些業者認為既然是小額支付，就不急著「天天撥款」，一周撥一次即可，亦即，反而希望這些現金留在LINE PAY先「代管」，因此，LINE PAY也決定直接申請升格為電支公司。