股匯不同調 新台幣升3.6分收32.884元

美股重挫，拖累台股開盤隨即大跌，新台幣早盤一度貶至32.984元，不過在出口商拋匯與央行調節下，午後匯市由貶翻升，新台幣兌美元今天收盤收32.884元，升3.6分，台北及元太外匯市場總成交金額16.48億美元。

美國加徵關稅可能讓美國經濟出現衰退疑慮，美股重挫，台股盤中一度大跌逾600點後跌勢收斂，收盤下跌388.06點，跌幅1.73%。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超612.42億元。

外匯交易員表示，台股開盤下殺逾600點，外資大舉匯出，帶動新台幣一路走貶，不過，午後在出口商拋匯以及央行調節下，匯市最後由貶轉升；新台幣兌美元今天開盤價為32.91元，最高32.884元、最低32.984元，最後收32.884元。

外匯交易員表示，新台幣短期還是偏弱整理，後續還要視外資與台股動向而定。

根據央行統計，美元指數走貶0.4%，亞洲貨幣多數都走升，人民幣大升0.49%，日圓升0.44%，新台幣升0.11%，新加坡幣升0.08%，韓元走揚0.05%。