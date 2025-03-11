股匯不同調 新台幣升3.6分收32.884元
美股重挫，拖累台股開盤隨即大跌，新台幣早盤一度貶至32.984元，不過在出口商拋匯與央行調節下，午後匯市由貶翻升，新台幣兌美元今天收盤收32.884元，升3.6分，台北及元太外匯市場總成交金額16.48億美元。
美國加徵關稅可能讓美國經濟出現衰退疑慮，美股重挫，台股盤中一度大跌逾600點後跌勢收斂，收盤下跌388.06點，跌幅1.73%。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超612.42億元。
外匯交易員表示，台股開盤下殺逾600點，外資大舉匯出，帶動新台幣一路走貶，不過，午後在出口商拋匯以及央行調節下，匯市最後由貶轉升；新台幣兌美元今天開盤價為32.91元，最高32.884元、最低32.984元，最後收32.884元。
外匯交易員表示，新台幣短期還是偏弱整理，後續還要視外資與台股動向而定。
根據央行統計，美元指數走貶0.4%，亞洲貨幣多數都走升，人民幣大升0.49%，日圓升0.44%，新台幣升0.11%，新加坡幣升0.08%，韓元走揚0.05%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言