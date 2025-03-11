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拚亞資中心 金管會再度宣布取消70歲高資產戶投資限制

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
長者投資示意圖。圖／ingimage
長者投資示意圖。圖／ingimage

繼期貨投資，以及銀行的衍生性商品投資、信託的受益權轉讓與推介等排除年紀70歲限制之後，金管會今日再宣布一項新規定，亦即證券商受託買賣國外股票及有價證券的推介對象為非專業投資人者，可取消70歲限制，金管會的目標為希望法規完成預告之後，6月底上路。

對於此次刪除年齡為70歲以下限制，證期局副局長高晶萍說，為利於證券商拓展客戶範疇及滿足客戶跨境資產管理需求，因此鬆綁二類人可以在券商下單買海外有價證券時，可自行指定保管銀行，不以券商合作的保管銀行為限，一是70歲以上的投資者，另一則是高淨值投資法人及高資產法人戶。

高晶萍指出，現況為券商配合的保銀作保管，現在則是開放這二類客戶可指定保銀，來讓券商客戶資產規模更能擴張，因為客戶可指定保銀，所以開放之後對高資產戶理財將更便利且更有彈性。

高晶萍也說明，這裡所指的高淨值投資法人，是指淨資產超過200億，設有投資專責單位等條件，另外該法人財報顯示其有價證券投資商品等總額達10億以上。據證期局統計，包括法人、自然人、基金機構等所謂的專業投資者戶數有 2741戶，其中包括法人及自然人在內的高資產戶共453戶。

證券商 金管會

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