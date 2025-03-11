千萬大罰單！夫妻檔行員淪詐團內鬼 金管會處臺銀2200萬罰鍰

桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與臺灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得達1.1億元，地檢署已偵結起訴；金管會今天宣布對台銀懲處，祭出2200萬元大罰單。

這也是金管會近兩年來，開出首張的第一張千萬大罰單。

金管會指出，臺灣銀行辦理行員外出開戶、存匯交易、客戶身分持續審查、帳戶監控作業及員工異常行為管理等機制，有未完善建立及未確實執行內部控制制度情事，處2200萬元罰鍰。

臺銀是2023年來，第三件有金融行員涉嫌勾結詐團的案例。與前兩件民營銀行行員勾結詐團相較，臺銀此案件是行員自組詐騙集團，比前兩案行員被詐團吸收，情節更重大。