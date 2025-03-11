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拚亞資中心 金管會宣布開放OIU發行境外新保單

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
拚亞資中心，金管會宣布開放OIU能發行可追蹤指數上漲的利變壽保單。本報資料照片
拚亞資中心，金管會宣布開放OIU能發行可追蹤指數上漲的利變壽保單。本報資料照片

為拚亞資中心，金管會今日宣布再鬆綁OIU（國際保險業務分公司）業務，可望讓業者發行境外新保單，讓客戶能透過保單追蹤更多指數型收益。

保險局副局長蔡火炎指出，該商品在新加坡已相當盛行，有一定的海外買氣，而且這類產品在新加坡不只高資產戶，也包括一般民眾都可作為銷售對象。因此在台灣，先開放OIU，目前只能賣給外國人，至於是否開放到國內，之後再來評估。他也說明，該保單將在固定收益帳戶之外，另外再增設追蹤指數帳戶，加總起來，就是該保單的總價值。

蔡火炎說，為鼓勵業者持續進行商品研發與創新，鬆綁OIU的相關準備金提存辦法及相關規範，在此一鬆綁之後，有利於OIU提出利變壽險保單，或是萬能壽險保單，除了因為宣告利率產生的固定收益之外，也能為客戶提出追蹤指數的機會，賺取更多的指數型投資收益，另外也會提出指數下檔的風險保障，為客戶一旦有損失發生時能止損。

金管會這次鬆綁，有參考新加坡相關精算準則規範辦理準備金提存的方式。若要用衍生性金融商品來避險，也必須將避險規則報保險局，業者申報之後，估計該創新保單可望在上半年問世。

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