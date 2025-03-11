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日韓櫻花季開跑 萬事達卡世界卡買機票享海外旅遊醫療保險

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
賞櫻季開跑，刷萬事達卡世界卡買機票享有海外旅遊醫療保險。圖／萬事達卡提供
賞櫻季開跑，刷萬事達卡世界卡買機票享有海外旅遊醫療保險。圖／萬事達卡提供

初春日韓賞櫻旺季即將到來，出國旅遊時難免擔心旅途中突發的健康狀況，萬事達卡針對為世界之極卡、世界卡、世界商務卡台灣持卡人，提供海外旅遊醫療保險，涵蓋旅遊期間發生意外或疾病的醫療費用，讓持卡人有個安心的旅程。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，持卡人在規劃海外旅遊時，傾向運用信用卡刷卡支付機票、旅遊團費，善用銀行提供的旅平險權益，同時也會額外自費購買海外醫療保險，獲得額外保障。因應持卡人的需求，萬事達卡近幾年皆免費提供世界之極卡、世界卡、世界商務卡之持卡人海外旅遊醫療保險。

上述這些信用卡持卡人，只要以合資格之萬事達卡全額支付公共運輸工具票價，並於海外旅遊行程開始前至專屬活動網站完成海外旅遊保險登錄，自登記註冊起一年內自動享有醫療費用（全程涵蓋旅行期間受傷、感染或罹患任何病症所產生之醫療費用）及緊急醫療運送各最高不超過新台幣319萬元保障，並有住院津貼每日新台幣3,190元保障（最少3天，最多15天）。持卡人的配偶與子女也同享50%限額保障。

萬事達卡海外旅遊醫療保險登錄網站連結：https://tw.mycardbenefits.com/Home?cd=zh-tw

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