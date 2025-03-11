快訊

新竹市晴空匯火警百戶至今有家歸不得 豐邑：提1億重建代墊款

京華城案法院提解沈慶京 仍喊無罪遞「第5狀」聲請交保

傳整併對象鎖定南山人壽 玉山金：市場傳聞不予評論

中央社／ 台北11日電

媒體報導，玉山金南山人壽高層近期就整併一案初步交換意見。不過，玉山金今天發布重訊表示「不予評論」；南山人壽則表示，近期無併購計畫。

玉山金董事長黃男州於2月26日的法說會中表示，目前台灣已進入「金控2.0」時代，各金控的版圖、規模和獲利進入更激烈的競爭，玉山金除專注自身營運的有機成長，也審慎評估併購機會。今天有媒體報導玉山金和南山人壽有望合併。

玉山金今天發布重訊指出，就市場傳聞、不予評論，一切以公司依據相關法令發布的重大訊息為準。南山人壽也回應，與玉山金一直在業務與公益方面為好的合作夥伴，公司近期也無併購計畫。

併購 南山人壽 玉山金

延伸閱讀

獨家／新新併掀金控2.0戰國時代 下一個整併大案曝光？

新新併起帶頭作用…金融整併 2026引爆新一波

玉山（2884）今年股息有望1.3元？達人：法說會董事長話中藏玄機

玉山金併購需緣分 董座黃男州：金控2.0時代來臨

相關新聞

金管會副主委由銀行局長莊琇媛升任後 誰接局長？

金管會副主委邱淑貞在3月3日退休後，內部已規劃由銀行局長莊琇媛升任，一旦拍板定案，誰將接任銀行局長一職，持續擔任推動亞資...

兩間分行行員疑涉詐 金管會宣布開罰台銀2200萬元

台灣銀行松山、仁愛分行行員疑似涉詐，且有內控缺失，金管會今天宣布，對台灣銀行開罰2200萬元，可說是金管會一年來最大的高...

拚亞資中心 金管會再度宣布取消70歲高資產戶投資限制

繼期貨投資，以及銀行的衍生性商品投資、信託的受益權轉讓與推介等排除年紀70歲限制之後，金管會今日再宣布一項新規定，亦即證...

千萬大罰單！夫妻檔行員淪詐團內鬼 金管會處臺銀2200萬罰鍰

桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與臺灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得達1.1億元，地檢...

拚亞資中心 金管會宣布開放OIU發行境外新保單

為拚亞資中心，金管會今日宣布再鬆綁OIU（國際保險業務分公司）業務，可望讓業者發行境外新保單，讓客戶能透過保單追蹤更多指...

日韓櫻花季開跑 萬事達卡世界卡買機票享海外旅遊醫療保險

初春日韓賞櫻旺季即將到來，出國旅遊時難免擔心旅途中突發的健康狀況，萬事達卡針對為世界之極卡、世界卡、世界商務卡台灣持卡人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。