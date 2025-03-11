傳整併對象鎖定南山人壽 玉山金：市場傳聞不予評論

媒體報導，玉山金和南山人壽高層近期就整併一案初步交換意見。不過，玉山金今天發布重訊表示「不予評論」；南山人壽則表示，近期無併購計畫。

玉山金董事長黃男州於2月26日的法說會中表示，目前台灣已進入「金控2.0」時代，各金控的版圖、規模和獲利進入更激烈的競爭，玉山金除專注自身營運的有機成長，也審慎評估併購機會。今天有媒體報導玉山金和南山人壽有望合併。

玉山金今天發布重訊指出，就市場傳聞、不予評論，一切以公司依據相關法令發布的重大訊息為準。南山人壽也回應，與玉山金一直在業務與公益方面為好的合作夥伴，公司近期也無併購計畫。