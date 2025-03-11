歐盟放寬ESG規範 KPMG給出教戰守則

美國總統川普上任後，發布多項「反ESG」行政命令，與此同時，歐盟也重新檢討ESG相關規範。不過，專家提醒，儘管歐盟雖放寬ESG規範，但永續發展與企業財務整合的趨勢不變，企業仍需提前布局，強化ESG報導能力，確保未來合規無虞。

川普上任後，推出一系列包括退出巴黎協定、終止聯邦DEI（多元平等共融）政策，主要訴求是維護美國的全球競爭力。與此同時，歐盟也重新檢討其ESG相關規範，擬放寬企業永續報導要求，以提升歐洲企業的競爭力。

KPMG 指出，歐盟近期提出Omnibus Initiative提案，計畫調整多項ESG法規，包括，企業永續報導指令（CSRD），規範企業依歐洲永續報導標準（ESRS）發布永續報告書；企業永續盡職調查指令（CSDDD），要求企業對價值鏈進行環境與社會盡職調查；碳邊境調整機制（CBAM）與永續經濟活動分類法（EU Taxonomy）等。

根據提案，須遵循CSRD規範的企業數量將從約5萬家縮減80%至1萬家，主要限縮至對環境和社會影響較大的大型企業。此外，原計畫2026年起適用CSRD的企業，報導時程也將延後至2028年，讓企業有更充裕的準備時間。CSDDD及永續經濟活動分類法的揭露要求也將採取類似的限縮與遞延策略。

儘管歐盟放寬ESG規範，KPMG安侯建業聯合會計師事務所執行長施威銘提醒，企業永續報導已逐步與財務與經營策略深度整合，台商應及早準備，特別是歐盟註冊企業或符合「重大子公司」定義者，應密切關注法規變動，並啟動ESRS接軌準備。

此外，KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總林泉興強調，台灣金管會已規範上市櫃公司最早2026年股東會年報須依循IFRS永續揭露準則發布永續資訊，該標準與ESRS具有高度共通性。台商可趁機整合不同法規要求，優化內部控制與資訊系統，提升合規效率。

KPMG安侯永續發展顧問公司副總謝孟哲建議，台灣企業應先從集團層級進行雙重重大性（Double Materiality）鑑別，即在傳統影響重大性（Impact Materiality）的基礎上，加入財務重大性（Financial Materiality）評估，確保永續策略能夠兼顧財務風險與機會。

此外，謝孟哲也提醒，台商應與歐盟子公司保持緊密溝通，確保其能同步進行ESG鑑別與報導準備，以因應未來可能的法規要求。