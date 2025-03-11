金管會副主委由銀行局長莊琇媛升任後 誰接局長？
金管會副主委邱淑貞在3月3日退休後，內部已規劃由銀行局長莊琇媛升任，一旦拍板定案，誰將接任銀行局長一職，持續擔任推動亞資中心的重責大任？市場認為，由目前金管會主秘林志吉回任接局長的機率最大。
莊琇媛從銀行局基層做起，歷任銀行局副組長、組長、主秘、副局長，從2020年6月邱淑貞升任金管會副主委後，接任局長至今已近五年，對銀行業務相當熟稔，如今再上一層樓也牽動了後續一連串的人事異動。
市場指出，就目前銀行局經歷較資深、金融業務最熟悉者，就屬銀行局前副局長、現任金管會主秘的林志吉。林志吉才在今年2月因金管會前主秘蔡福隆轉戰數發部而轉調會主秘。
另一人選則是2024年7月從銀行局轉赴檢查局長的童政彰，這兩人都是熱門人選。
惟不論從哪個單位調動，後續依舊牽動了一連串人事異動，金管會人事將再大搬風。
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