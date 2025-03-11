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CHA-CHING兒童理財 再添桃園六間金牌學校

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
CHA-CHING兒童理財計畫，再添桃園6間金牌學校。日前在桃園市舉辦CHA-CHING兒童理財教育計畫金牌學校認證，瀚亞投信行銷長暨法人高資業務長鄭立元(左)代表出席。（瀚亞投信/提供）
CHA-CHING兒童理財計畫，再添桃園6間金牌學校。日前在桃園市舉辦CHA-CHING兒童理財教育計畫金牌學校認證，瀚亞投信行銷長暨法人高資業務長鄭立元(左)代表出席。（瀚亞投信/提供）

為讓CHA-CHING兒童理財教育計畫深耕台灣，瀚亞投信自2019年起與地方政府合作，推出三年種子學校計畫。2025年桃園市永順、溪海、南美、仁和、中山、青溪等六間國小獲得金牌學校認證，日前於桃園市教育局舉辦「CHA-CHING兒童理財教育計畫金牌學校認證」。

瀚亞投信行銷長暨法人高資業務長鄭立元代表出席，與桃園市教育局副局長賴銀奎共同頒發認證獎盃，並邀請六間金牌學校代表分享教學成果。CHA-CHING兒童理財教育計畫自2019年起，與多個機構的合作，在台灣逐漸形成完整生態圈，由保誠公益基金（Prudence Foundation）發起這項計畫，並由瀚亞投資、保誠人壽、未來親子學習平台、遠見．天下文化教育基金會、縣市政府教育局處、出版社等共同推動。

CHA-CHING兒童理財教育計畫免費提供學校完整理財教案、教材及多元教學資源，更有專屬的教學顧問，協助教師增能、幫助學校發展特色課程，圍繞著的收入、儲蓄、消費和捐獻四個主要概念，透過看、說、讀、學四種學習管道，為孩子全方位建立理財正確觀念。

據統計，該項計畫已累計近10萬名的受益學童、線上超過40萬人次，並有超過3,000名老師受惠。

鄭立元致詞時表示，瀚亞自2023年將這套教材延伸至偏鄉學校，在2024年推廣至位於桃園市的三和國小與龍壽國小，邀請兩所學校的師生到台北一日遊，安排半日的理財課程與半日的台北101遊覽，讓孩童認識理財知識，達到寓教於樂的效果，並期許受益學童能將所學繼續延伸至生活當中。

鄭立元接著說，自2023年開始，瀚亞積極培訓內部員工成為CHA-CHING兒童理財教育的儲備老師，期許成立「種子老師群」，前往更多偏鄉小學教學CHA-CHING理財課程。

三年種子學校計畫透過第一年的教師研習與校園課程、第二年的教學分享與教案徵選，到第三年執行線上測驗，經由三年計畫的培訓；未來將秉持CSR強調的永續精神，讓各間種子學校能持續保持自主學習的動力，讓受益學生數不斷增加。

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