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調查：第2季台灣就業展望淨值20% 能源等專業招聘強

中央社／ 台北11日電

人力資源公司萬寶華調查顯示，今年第2季經季節性調整後台灣就業展望淨值20%，在亞太地區排名第4。以行業別分析，企業對綠電管理、雲端運算及AI應用等專業人才需求增加，因此積極招聘，能源和公用事業就業展望淨值達54%居冠。

萬寶華今天發布「全球就業展望調查」，調查台灣630名雇主，了解企業於2025年4至6月間的聘僱狀況，結果顯示37%預計增加人力，18%減少人力，43%維持不變。將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值（NEO）為19%，排除季節因素後則為20%。

觀察9大行業，以能源和公用事業就業展望淨值54%最高，其次為金融保險及不動產業50%，資訊科技業38%、排名第3。

能源與公用事業就業展望淨值為54%，季增102%。萬寶華台灣專業人才事業預備合夥人王大為透過新聞稿表示，隨著人工智慧技術的進步，企業對電力的需求持續增加，高科技產業與製造業對穩定且可持續能源的需求日益迫切，特別是綠電管理、雲端運算、軟體開發等領域。

金融保險與不動產業就業展望淨值為50%，較前一季成長19%。王大為指出，產險市場受到網路投保便捷性，以及金管會政策放寬和旅平險需求增長的推動，加速市場回穩發展，知名壽險產業預計今年大舉招募5000名以上專業人才，其中包括核保、理賠、通路營運等職位。

隨著數位轉型加速，資訊科技業就業展望淨值達38%，季增27%。王大為表示，產業透過雲端技術、大數據分析與人工智慧的應用，推動醫療、通訊、金融與製造等多個領域的創新與升級。

此外，調查結果顯示，第2季亞太地區的人力需求仍較為樂觀，7個國家和區域中，依序為印度就業展望43%、排名第1，其次為中國32%，第3名為新加坡27%，台灣20%排名第4，香港就業展望11%最為謹慎、居於末位。

淨值

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