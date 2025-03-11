遠東銀股利再創新高 盤中衝上17元、大漲逾3%
聯邦銀行（2838）10日公告，董事會決議去年盈餘分派擬配發每股股利1.05元，比上年度股利成長16.6%，股利水準創下歷史新高，帶動股價盤中大漲逾3%，衝上17元，挑戰去年7月17.1元高點。
銀行股陸續公告股利發放，先前台中銀（2812）公布股利政策，每股股利配發1.12元，創歷年股利新高，比上一年度配發每股股利0.96元成長逾16%，股利配發率比上一年度再攀高，達逾74%，激勵台中銀3月3日大漲5%。
今日由聯邦銀接棒股價表態，一度衝高至17.05元，刷新波段新高。聯邦銀董事會決議盈餘分派案，擬配發每股股利1.05元，其中，現金股息每股0.35元，較上年度大增75%，股票股利0.7元，與上年度持平，股利配發率超過88%。
聯邦銀2024年全年累計合併稅前盈餘61.31億元，累計稅後純益52.77億元，年成長18%，2024年獲利並超越2021年紀錄，創歷史新高，累計每股稅後純益（EPS）為1.18元。
銀行股去年有五家稅後純益創下歷史新高，包括彰銀（2801）、台企銀（2834）、台中銀、遠東銀（2845）與聯邦銀。
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