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玉山金與南山人壽想「雙山合體」 難關不少

經濟日報／ 記者廖珮君陳佩嘉／台北即時報導
玉山金控。圖／玉山金提供
玉山金控。圖／玉山金提供

2026年元旦壽險業將接軌IFRS 17和TW-ICS，隨金管會祭出在地化與過度化措施，大幅減輕了壽險業增資壓力，更因接軌後讓壽險業「真實價值」顯現，壽險業整併案又被端上檯面。

其中玉山金（2884）與南山人壽「雙山」合體，傳聞已久，更在「新新併」（台新（2887）與新光金（2888）合併）後，金控版圖又重新洗牌，讓玉山金備感壓力，使雙方高層再傳接觸；但壽險金控高層坦言，這兩家公司各有阻力，至少有兩大關要過。

一、沒有家族股東色彩的玉山金，持股都是經理人，資產規模也遠比南山人壽小，雙方合併後，南山人壽大股東尹家將一躍成為玉山金大股東，與其說「小併大」實際上則是玉山金換了股東。

金融圈大老說，潤泰企業集團總裁尹衍樑一躍成了玉山金最大的股東，這跟玉山成立以來，一直堅持不要有大股東的最高宗旨，似乎很違和。

二、南山人壽工會態度也扮演關鍵。一旦工會反對，將是「雙山合體」的最大變數，或是恐因此拉高合併成本，都會隨時讓此案破局。

一家壽險高層直言，「新新併」是加速玉山金與南山人壽洽談合併的催化劑。從台新金與新光金合併，或是中信金（2891）一度搶親，金控間的整併風，讓金控版圖大洗牌，這讓玉山金備感壓力，「不向外整併，就等著被人併」。

也因此與南山人壽整併案再重新端上檯面，玉山金若能透過合併壯大規模，既能奠定更強勁的成長基礎，也不需再擔心「被狙擊」。

據了解，台新金與新光金合併案的最後一哩路，是台新金對新壽的長期增資能力，台新金已將相關財務規劃送到金管會，金管會正審酌合併後的台新金財務指標、財務健全性，及合併綜效能否補足未來新壽的增資需求。

金管會最快將在4月對新新併做出准駁，雙方合併案最快第2季底前底定，市場認為雙方合併通過機率極大。

台新金 壽險業 玉山金

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