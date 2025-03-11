獨家／新新併掀金控2.0戰國時代 下一個整併大案曝光？

台新金（2887）與新光金（2888）（稱「新新併」）合併案正邁向最後終點站，金融圈預期金管會最快將在第2季拍板定案，這猶如宣示了金控2.0戰國時代來臨，金融圈正盛傳，下一個整併大案時點，將是2026年壽險業接軌，真正價值顯現後，南山人壽將與玉山金（2884）「雙山合體」，三商美邦人壽也有望找到好買家。

據壽險圈與併購圈傳出，在新新併後，玉山金與南山人壽雙方高層近期已就整併一案，初步交換意見，認為2026年壽險業接軌後是較好的推動時點。

一旦「雙山合體」，玉山金資產規模、業務市占、獲利全吃下大補丸，從金控B咖躍升為A咖，更可避免沒有家族大股東的玉山金「被狙擊」；對南山而言，則是邁向IPO的最快捷徑，一圓大股東多年的「上市夢」。

據公開資料顯示，2024年底玉山金總資產規模是4.07兆元，南山人壽是5.54兆元，雙方一旦整併，總資產規模上探9.61兆元，玉山金排名將從第十大，立刻晉升到第三大，僅次於國泰金（2882）與富邦金（2881），連「新新併」（合併總資產約8兆元）都只能看到車尾燈。

據了解，雙方認為整併具有三大綜效，一、玉山金控缺壽險版圖，南山人壽則是獨立壽險，整併是各取優勢、各補缺憾的最佳組合。

二、玉山與南山「雙山」長期合作，從信用卡、保單銷售到南山廣場分行，業務合作既深且長，知根又知底，三、各子公司業務、資源、人力不相互重疊，雙方整併是「加法」，而不需要做「減法」。

玉山金與南山人壽對此消息，均連袂否認，僅表達雙方在金融商品、信用卡等業務與公益方面均是好夥伴，彼此合作愉快。玉山金表示沒有談合併，南山人壽也表達近期並沒有併購計畫。

不少壽險高層也坦言，「雙山合體」理想很豐滿，但現實卻很骨感，包括南山工會可能有不同聲音，或是從未有家族股東涉入的玉山金經理人能否適應，都可能讓「雙山合體」增添變數，最終胎死腹中。

2001年12月台灣誕生了第一家正式掛牌運作的金控公司，十年後、2011年全台共有16家金控公司。時空運轉了下一個十年，2021年日盛金成為台灣首家消失的金控，2025年新光金也將併入台新金，金控公司從極盛期16家，即將降到14家。

金控十年崛起，十年衰落，僅20年光景。玉山金董事長黃男州在今年2月底法說會上坦言，從富邦併日盛、台新併新光等金控整併案，宣示了金控成立20年來，已進入金控2.0時代，版圖、規模和獲利性將更加競爭。

黃男州也坦言，2026年壽險業接軌IFRS 17、TW-ICS將會使業界有新面貌與挑戰並帶來新的併購機會，玉山金正思考如何壯大版圖。