2025年大陸兩會經濟政策 窺見大陸科技股機遇

2025年中國大陸兩會近期在北京召開，作為全球第二大經濟體的政策風向標。永豐投信表示，這次會議透露的經濟內容無疑為投資者提供重要線索。尤其在政府工作報告與經濟主題記者會中，大陸官方展現穩增長與科技創新的雙重決心，這不僅為經濟復甦注入動力，更讓大陸科技股成為值得看好的投資標的。

永豐中國科技50大ETF(00887)經理人林永祥表示，兩會明確2025年GDP增長目標為5%左右，並搭配積極財政政策，包括將預算赤字率提升至4%、發行5000億元特別國債等措施。這些「下猛藥」的舉動顯示大陸官方穩定經濟的決心，為科技企業創造寬鬆的資金環境。

此外，中國發改委主任在3月6日記者會上指出，2024年「三新」經濟（新產業、新業態、新商業模式）占大陸GDP比重已超18%，高技術製造業增長8.9%。這一趨勢預計在2025年延續，人工智能等新興產業被列為重點發展領域，顯示科技創新將成為拉動大陸新質生產力的核心引擎。另外，這次大陸兩會也強調擴大內需與支持民營企業，設立國家創業投資引導基金等政策將直接惠及科技創業公司。中國人民銀行與證監會也表明支持資本市場穩定，為科技股融資與估值提供保障。這些措施不僅緩解企業資金壓力，更為人工智能、半導體與新能源等領域的龍頭企業注入成長動能。

總體而言，2025年大陸兩會勾勒出一幅以科技驅動經濟的藍圖。從穩增長的總經政策到科技領域的產業支持，大陸科技股正迎來黃金機遇期。對投資者而言，把握這波市場投資主線，或許正是布局未來中國股市的關鍵。