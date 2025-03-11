台股 ETF 受益人數創高 債券 ETF 周減逾3萬人

受美國總統川普政策不確定性、以及非農就業人口數據低於預期影響，上周每股周線收黑，大型科技股包含輝達、特斯拉領跌，導致台灣科技股承壓，但低接買盤持續進場。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數周增逾11萬人，再創歷史新高，增幅主要集中在市值型與高股息ETF。

至於海外ETF受益人數周增近4萬人，兩周以來增加逾8萬人，今年以來受益人增幅高達11%，在三類ETF中表現最佳，且仍以追蹤費城半導體、Nasdaq 100，及S&P 500等指數的海外ETF最受青睞，凸顯投資人對美股後市仍具信心；受益人數增量排行榜前十名的海外ETF，增量都在千人以上。

至於債券ETF受益人數周減3.3萬人，連兩周減少逾5萬人，今年以來受益人數已減少逾2%，顯示股市回檔後估值趨於合理，反而較債市更吸引投資人。不過值得一提的是，短天期公債ETF與非投等債ETF受益人數持續逆勢上揚，反映出投資人偏好的兩極化現象。

中國信託投信基金經理人張圭慧表示，上周五(7日)美國公布非農就業人口數據以及失業率統計皆不如預期，就業市場有降溫跡象，雖然聯準會主席鮑爾表示美國經濟狀況良好，美股也一度反彈，但美股期貨隨後往下，影響今日台股持續走弱，台積電（2330）也跌破千元大關，資金輪動至營收亮眼與低基期的傳產股。

張圭慧認為，當前市場情緒雖偏保守，但觀察美股基本面仍穩健，尤其科技板塊仍處於AI技術爆發性成長的關鍵時刻，回檔反而使得估值更趨合理，台股與美國科技股連動性高，此時雖然隨著修正，但待市場利空消化完畢後，科技股可望引領大盤向上，建議投資人把握市場調整機會，逢低布局半導體ETF；而高股息ETF成分股囊括獲利穩健且低基期的傳產類股，亦可發揮降低波動的效果。

海外ETF方面，以美股相關的主題型ETF持續吸引投資人目光。上周受益人數成長最多的海外ETF，前十名依舊由美國主題ETF佔據，除市值型ETF外，包含加密貨幣、美股科技巨頭、低軌衛星等的主題型ETF仍受到投資人青睞，顯示川普政策不確定性雖使美股近期走勢疲弱，但投資人仍看好美股未來表現。

今天陸港股雖同步拉回，但陸港ETF仍是今年表現最好的海外ETF。中國信託投信基金經理人陳雯卿表示，日前中國兩會在科技創新的議題上，談及AI大模型、算力資源、機器人、自動駕駛等核心領域。隨著AI格局的改變，具備AI應用與底層技術的港股科技企業，正迎來成長價值重估。陸港科技股在估值提升的同時，企業盈利也逐步改善中，從而有望推動市場進入一個較好的投資階段。目前海外長線資金尚未回流陸港股，低配中國的回補壓力變大，有可能成為下一波的陸港股上攻助力，陸港股ETF可逢回布局。

債券ETF方面，中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，美國殖利率曲線趨於正常化，此現象可能反映市場預期聯準會未來可能降息，進而壓低長端利率，以有利長債後市。然而10年期公債殖利率持續震盪，暗示市場對降息時機與幅度仍存不確定性，建議未來需關注聯準會政策動向與經濟數據。

此外張瓈尹指出，即便關稅干擾市場，但仍屬較短期影響，經濟活動仍取決於金融情勢。目前美國金融體系仍偏寬鬆，表示經濟仍具活力，並非僅受利率或關稅影響，且債券流動性近期亦維持良好，隨著美國政府可能調降補充槓桿比率（Supplementary Leverage Ratio, SLR），可望進一步增加公債市場流動性，同時可能提高銀行對美國公債的需求，有利債市後市表現。建議投資人可逢低布局長天期美債與投等債ETF，另透過持有短債ETF，降低投組波動。